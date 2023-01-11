Канада закупит у США систему противовоздушной обороны NASAMS для Украины

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Канада закупит у США зенитный ракетный комплекс NASAMS и боеприпасы к нему для последующей передачи Киеву, заявила канадский министр обороны Анита Ананд.

"Канада закупит у США зенитный ракетный комплекс NASAMS, чтобы затем передать его Украине", - написала она в соцсети.

По ее словам, Канада впервые передаст Украине систему ПВО.

В заявлении Минобороны Канады отмечается, что Оттава также закупит у Вашингтона "сопутствующие боеприпасы для передачи Украине".