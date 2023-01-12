Байден выразил готовность сотрудничать со спецпрокурором по делу о секретных документах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Cоветник президента США Джо Байдена Ричерд Заубер заявил, что секретные файлы попали в офис и дом американского лидера случайно, без злого умысла, и расследование спецпрокурора это покажет.

"Мы тесно сотрудничаем с министерством юстиции на протяжении всей проверки по данному вопросу, и мы продолжим сотрудничество со спецпрокурором", - говорится в заявлении Заубера.

"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что документы совершенно случайно оказались в неположенном месте", - подчеркнул советник.

По его словам, Байден и его адвокаты "незамедлительно отреагировали после обнаружения этой ошибки".

Ранее в четверг генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов, относящихся ко времени вице-президентства Джо Байдена.

На этой неделе американские СМИ сообщили, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десять секретных документов, относящихся к времени, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов. Адвокаты нашли документы, когда освобождали офис Байдена. Сообщается, что документы хранились в папке с другими - незасекреченными - бумагами.

В четверг юристы Белого дома объявили, что обнаружили еще несколько секретных документов в доме Байдена в штате Делавэр. Сам Байден, выступая в четверг в Белом доме, признал, что несколько секретных документов обнаружили в его "кабинете и личной библиотеке" в резиденции в Делавэре.