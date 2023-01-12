Юристы нашли еще одну подборку секретных документов в доме Байдена в штате Делавэр

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Юристы Белого дома объявили в четверг, что нашли еще одну порцию секретных документов, которые относятся ко времени вице-президентства Джо Байдена, в гараже в доме нынешнего лидера США в штате Делавэр, сообщает The Washington Post.

Поиски шли в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич этого штата, отмечает издание.

Сам Байден, выступая в четверг в Белом доме, признал, что несколько секретных документов обнаружили в его "кабинете и личной библиотеке" в резиденции в Делавэре.

"Мои адвокаты осмотрели другие места, где хранились документы времен, когда я был вице-президентом. Они завершили этот процесс прошлым вечером. Они обнаружили небольшое количество засекреченных документов в картотечных шкафах у меня дома и в моей личной библиотеке", - заявил Байден.

По его словам, адвокаты уведомили об этом Минюст США и договорились передать ведомству эти документы.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десять секретных документов, относящихся к времени, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов. Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что адвокаты нашли документы, когда освобождали офис Байдена. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. CNN отмечает, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации.

Генпрокурор США Меррик Гарланд поручил Джону Лошу, прокурору Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. Отмечается, что Лош был назначен прокурором в 2017 году при бывшем президенте США Дональде Трампе.