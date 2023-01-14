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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Комитет Палаты представителей возглавил расследование дела о секретных документах Байдена

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса приступает к расследованию, связанному с обнаружением в офисе и доме президента Байдена секретных документов периода, когда он являлся вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, сообщило издание The Hill.

О решении комитета возглавить расследование в письме генеральному прокурору Меррику Гарланду сообщил председатель комитета Джим Джордан.

"Мы осуществляем надзор за действиями министерства юстиции в отношении неправильного обращения бывшего вице-президента Байдена с секретными документами, включая явно несанкционированное хранение секретных материалов в частном офисе в Вашингтоне и в гараже его резиденции в Уилмингтоне (штат Делавер)", - говорится в письме.

В нем отмечается, что конгрессмены "ожидают полного сотрудничества с расследованием".

Как сообщалось, первая партия секретных и сверхсекретных документов была обнаружена 2 ноября в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне накануне промежуточных выборов. Вторая партия - в декабре в доме и гараже Байдена в Уилмингтоне.

США Джо Байден
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