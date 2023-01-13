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В Финляндии выявлен первый случай заболевания штаммом коронавируса "кракен"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Финляндии выявлен первый случай заболевания штаммом коронавируса "кракен", сообщил в пятницу департамент здравоохранения и социального обеспечения страны (THL).

"Появление в Финляндии этого субварианта штамма "омикрон" было ожидаемым", - говорит главный специалист THL Карита Саволайнен-Копра. - На данный момент, однако, неизвестно, что он вызывает заболевание более серьезное, чем другие варианты "омикрона".

Она отметила, что прививка сохраняет высокую эффективность, независимо от вариантов вируса.

Штамм "кракен" представляет собой субвариант штамма "омикрон".

Накануне, 12 января, стало известно, что первый случай заражения "кракеном" выявлен в России. Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы, она уже выздоровела.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2023 годаПандемия коронавируса
Финляндия
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