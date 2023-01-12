"Кракеном" в Пензе заразилась не покидавшая город 32-летняя женщина

По информации Роспотребнадзора, она не была привита

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Жительница Пензы, заразившаяся новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен", уже выздоровела, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ранее 12 января было объявлено, что в Пензенской области выявлен первый в стране случай заражения "кракеном".

"Заболевшая - жительница города Пензы в возрасте 32 лет, работник административного подразделения промышленного объекта. Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением", - говорится в сообщении.

Она не делала прививку от коронавируса и заболела 27 декабря. За пределы области она не выезжала, из других регионов к ней тоже никто не приезжал.

Вариант омикрона XBB.1.5 - "кракен" - характеризуется высокой заразностью, однако вызывает легкое течение COVID-19.