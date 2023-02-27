В ЕС заявили, что ждут "европейского поведения" от Сербии и Косово

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе ожидают от проходящего в понедельник диалога высокого уровня по нормализации отношений Сербии и Косово "европейского поведения" сторон, чтобы можно было достичь прогресса, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Прошлое научило нас, что не следует ничего предсказывать по этому диалогу, потому что дискуссия может пойти в любом направлении. Все будет зависеть от способностей президента (Сербии Александра Вучича - ИФ) и премьер-министра (Косово Альбина Курти - ИФ) прийти к согласию", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Ожидания ЕС от диалога заключаются в том, что мы ждем от них европейского поведения, чтобы продвигаться вперед и добиться в этом диалоге прогресса, который привел бы к соглашению по нормализации отношений", - добавил Стано.

По его словам, в ЕС известны устремления как Косово, так и Сербии, и то, что необходимо в данный момент в этом процессе при посредничестве Евросоюза, это "продвижение вперед, которого не было последние месяцы".

"Мы находились в режиме перманентного кризиса, решали проблемы, создававшиеся той и другой стороной. Нам нужен европейский подход, чтобы двигаться вперед и приблизиться к финишной черте, то есть к соглашению о нормализации отношений в интересах населения по обе стороны границы", - продолжил Стано.

В ответ на реплику журналиста о давнем непримиримом поведении сторон, не способных действовать с учетом ценностей ЕС и уже многократно вынуждавших Брюссель констатировать очередной провал переговоров, что ставит под сомнение повторяющиеся усилия Евросоюза сблизить позиции Белграда и Приштины, представитель Борреля отметил, что ЕС играет посредническую роль с целью облегчения поиска решения.

"Результат этого диалога зависит от воли обеих сторон пойти на компромисс (...). Европейское будущее Косово и Сербии связано с прогрессом в диалоге", - добавил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.