ЕС продолжит работу по нормализации отношений Косово и Сербии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Несмотря на некоторое снижение напряженности в Косово, обстановка остается очень хрупкой, стороны должны сохранять спокойствие и избегать действий, способных вновь развязать эскалацию, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Наша миссия EULEX продолжала наблюдать за ситуацией последние недели. Развитие обстановки показывает, что совершенно необходимо обеспечить реальный прогресс для нормализации отношений между Косово и Сербией", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Европейский союз продолжит работать с обеими сторонами в этом направлении в ближайшее время, - сообщила Массрали. - О проведении следующих переговоров (в рамках диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС - ИФ) будет объявлено в соответствующий момент".