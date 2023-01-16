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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

США начали боевую подготовку украинских военных в Германии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военнослужащих Украины началась в Германии в воскресенье, сообщает Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли.

По его словам, подготовку пройдут около 500 военнослужащих, прибывших из Украины несколько дней назад.

Отмечается, что Милли планирует посетить тренировочный полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария) в понедельник и лично ознакомиться с программой обучения.

До сих пор Пентагон отказывался сообщить, когда именно начнутся учения.

Как уточняет агентство, США уже обучили более 3,1 тыс. украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенное оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS.

Другие страны также проводят обучение по обращению с поставляемым Киеву оружием.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина Германия Графенвер
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