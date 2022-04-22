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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники
Бронетранспортер НАТО
Фото: PA/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Десятки военнослужащих Украины проходят подготовку в Великобритании, в ходе которой учатся использовать британские бронетранспортеры, сообщает The Guardian.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании использованию бронетехники", - цитирует издание премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что Великобритания направит на Украину по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.

Остальные 40 машин включают машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, а также ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные автомобили Sultan.

Борис Джонсон
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