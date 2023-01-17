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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

В Пентагоне сообщили, что подготовку украинских военных в ФРГ нужно завершить до весны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что важно завершить подготовку и отправить на родину украинских военных, которые обучаются в Германии, до весны.

Милли сказал, что цель состоит в том, чтобы поставляемые оружие и техника были доставлены на Украину, и чтобы прошедшие подготовку украинские военные могли начать использовать их "где-то до начала весенних дождей, это было бы идеально", сообщает агентство Associated Press.

Милли вместе с журналистами посетил тренировочный полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария - ИФ) в понедельник и лично ознакомился с программой обучения около 500 украинских военнослужащих, которые прибыли в Германию несколько дней назад.

Как ранее сообщило агентство, США уже обучили более 3,1 тысяч украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать поставляемое американское оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS.

США Украина Марк Милли
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