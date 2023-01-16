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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Сбитый над Севастополем беспилотник, дополнительное тяжелое вооружение для Украины, подозрительная посылка в офисе премьера Израиля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Система ПВО ночью сработала по беспилотнику в Севастополе. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, беспилотник сбили над бухтой. Все службы работают в штатном режиме, добавил он.

- Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения. "Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

- США начали боевую подготовку украинских военных в Германии. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Марка Милли, подготовку на тренировочном полигоне в Графенвере в Баварии пройдут около 500 украинских военнослужащих.

- В офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была доставлена подозрительная посылка. В настоящее время предмет передали должностным лицам оборонного ведомства для проверки.

- Футболисты "Барселоны" победили "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании. Игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 3:1. Теперь "Барселона" - 14-кратный обладатель титула.

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