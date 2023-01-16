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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В армянской оппозиции не понимают отказа властей страны от проведения учений ОДКБ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Для армянской оппозиции не понятно решение руководства страны признать военные учения ОДКБ неуместными на данный момент в Армении, заявил секретарь оппозиционной фракции "Честь имею" Национального собрания Тигран Абрамян.

"Говоря об ОДКБ, следует отметить, что проведение учений как в таком формате, так и вообще в первую очередь направлено на повышение боеспособности Вооруженных сил. В формате ОДКБ она направлена не только на повышение боеспособности, но и на согласование действий войск, входящих в ее состав", - сказал Абрамян в понедельник журналистам.

"Я считаю, что шаг России и решение ОДКБ провести военные учения в Армении в этом году имели политическое значение и политическую основу в связи с ситуацией в Армении. Я также считаю это чем-то вроде поддержки. Решение властей Армении мне по большому счету не понятно, и я не вижу его благоприятных последствий для страны", - сказал представитель оппозиции.

По его словам, Армения должна использовать круг союзников и возможных дружественных стран как во внешнеполитическом направлении, так и в действиях по укреплению системы безопасности, поскольку, отметил Абрамян, угрозы для Армении и Карабаха возрастают. По словам депутата, отказ властей Армении от тех или иных военных учений никак не снижает вероятность возможного нападения Азербайджана.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - сказал Пашинян на пресс-конференции.

1 января 2023 года Минобороны РФ заявило, что подразделения Сухопутных войск России в новом году примут участие в миротворческом учении ОДКБ в Армении.

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Армения ОДКБ
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