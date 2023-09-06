Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Армения анонсировала совместные с США военные учения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября, сообщает Минобороны Армении.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

"Цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях в странах-партнерах.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - сказал тогда Пашинян.

Армения США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Не менее семи человек погибли в результате ливней в Болгарии, Турции и Греции

Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября

Акулы потопили в Коралловом море катамаран кругосветной экспедиции РГО

Что случилось этой ночью: среда, 6 сентября

Уолл-стрит снизилась из-за слабых статданных из КНР и Европы

Уолл-стрит снизилась из-за слабых статданных из КНР и Европы

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Президент Кении заявил, что виновные в загрязнении должны платить углеродный налог

Что произошло за день: вторник, 5 сентября

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });