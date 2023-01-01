Минобороны РФ сообщило о планах провести миротворческое учение ОДКБ в Армении

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Подразделения Сухопутных войск России в новом году примут участие в миротворческом учении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении, сообщило Минобороны РФ.

"За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, на полигонах военных округов в России в 2023 году планируется провести восемь двусторонних учений. "Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, это российско-индийское межвидовое учение "Индра-2023", совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023", совместное российско-лаосское военное учение, совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба-2023".

Также в планах - совместное российско-алжирское военное учение, совместное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023", совместное российско-монгольское учение "Селенга-2023" и совместное российско-вьетнамское учение, говорится в сообщении.

"В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении Минобороны РФ.