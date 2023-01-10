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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Штаб ОДКБ допустил перенос учений из Армении в другие страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Учения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности, которые должны были пройти в 2023 году на территории Армении, могут быть проведены в других государствах, заявил Объединенный штаб (ОШ) ОДКБ.

Там уточнили, что получили заявление Минобороны Армении о том, что проведение таких учений на территории страны признано нецелесообразным в 2023 году.

"В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств - членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год", - заявили в штабе.

Об отказе Армении проводить в этом году учения сил ОДКБ объявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он объяснил, что в Ереване опасаются последствий проведения таких учений с точки зрения отношений с "турецко-азербайджанским тандемом". Также он потребовал, чтобы ОДКБ уточнила зону своей ответственности в регионе.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - заявил после этого журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ОДКБ Армения Никол Пашинян Дмитрий Песков Азербайджан Турция
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