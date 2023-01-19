В Киргизии законопроект о переходе госорганов на киргизский язык прошел I чтение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии принял в первом чтении законопроект, по которому органы госвласти должны перейти на киргизский язык, сообщает в четверг пресс-служба законодательного органа.

В документе говорится, что рабочим языком органов власти должен быть киргизский язык.

Авторы законопроекта объясняют, что предлагают установить правовые основы применения государственного языка и осуществления государственной языковой политики.

В действующей норме закона о государственном языке указано, что работа органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций и учреждений Киргизии осуществляется на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке.

По Конституции Киргизии киргизский язык является в стране государственным, а русский язык имеет статус официального.

В конце декабря 2022 года президент Садыр Жапаров призвал чиновников перейти на документооборот на киргизском языке, чтобы государственный язык стал основой для объединения сотни этносов, населяющих республику.

"Неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%", - сказал он тогда.

Вскоре президент объяснил, что предложил перейти на документооборот на киргизском языке, поскольку в стране не хватает хороших учителей русского языка и в документах на русском появляется много ошибок. "Поэтому я предложил писать на киргизском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Я лишь это имел в виду. В некоторых случаях основной документ приходит на киргизском языке, а приложение - на русском. Чтобы не было беспорядка, необходимо, чтобы основной документ был на киргизском языке и к нему прилагался русский вариант", - сказал Жапаров.