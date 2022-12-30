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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского

В Киргизии объяснили требование документооборота на киргизском нехваткой учителей русского
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Киргизии предпринимают огромные шаги для развития русского языка по всей стране, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар".

"Мы предприняли огромные шаги для того, чтобы русский язык развивался по всей стране. В будущем году в стране будет построено девять русскоязычных школ за счет Российской Федерации", - сказал Жапаров.

По его словам, в прошлом году во время его первого рабочего визита в Россию он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в строительстве новых школ.

"Я попросил Владимира Владимировича о том, чтобы он помог со строительством девяти русскоязычных школ у нас. В наступающем году во всех регионах страны школы начнут строить. Если у нас будут хорошие русскоязычные школы, будет хорошее качество образования на русском языке, то, глядишь, лет через 5-10 у нас с новыми силами будет развиваться русский язык. В принципе, нельзя вести дела в странах СНГ, внутри ЕАЭС, не владея русским языком. Кроме того, русский язык широко используется в рамках ООН", - отметил Жапаров.

Глава Киргизии объяснил, почему потребовал от госорганов вести документооборот на киргизском языке.

"После развала Советского Союза значительно сократилось количество квалифицированных учителей русского языка, особенно в регионах. По этой причине стало заметно, что при ведении документации на русском языке кадры допускают ошибки. Элементарно на одном листе документа выходит очень много ошибок. Поэтому я предложил писать на киргизском языке, чтобы было грамотнее, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Я лишь это имел в виду. В некоторых случаях основной документ приходит на киргизском языке, а приложение - на русском. Чтобы не было беспорядка, необходимо, чтобы основной документ был на киргизском языке и к нему прилагался русский вариант. У нас все равно документы с киргизского переводят на русский. Всем известно, что русский язык у нас закреплен в Конституции как официальный", - пояснил Жапаров.

Киргизия Садыр Жапаров
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