Президент Киргизии призвал чиновников перейти на документооборот на киргизском языке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании правительства призвал ведомства страны перейти на документооборот на киргизском языке.

"Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", - сказал он.

"Неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%", - считает президент.

В Конституции Киргизии русский язык наделен статусом официального.