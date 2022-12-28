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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Президент Киргизии призвал чиновников перейти на документооборот на киргизском языке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании правительства призвал ведомства страны перейти на документооборот на киргизском языке.

"Развитие государственного языка должно стать одним из основных направлений в деятельности государственных ведомств. Мы должны создать условия для того, чтобы граждане страны могли свободно говорить и писать на госязыке. В республике живут представители более 100 этносов, государственный язык должен стать основой для объединения", - сказал он.

"Неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%", - считает президент.

В Конституции Киргизии русский язык наделен статусом официального.

Киргизия Садыр Жапаров
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