Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

Лунный Новый год в Китае, анонс визита нового министра обороны ФРГ на Украину, протесты против судебной реформы в Израиле

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новый год по лунному календарю наступил в Китае. Символом этого года является черный водяной кролик. Празднования в Китае в этом году продлятся 16 дней - с 21 января по 5 февраля, но нерабочими днями будет период 21-27 января.

- Новый министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал скорый визит на Украину. Он не исключил, что его поездка произойдет "в течение следующих четырех недель".

- В доме Байдена в ходе обыска обнаружены новые секретные документы. Часть материалов относится к периоду работы Байдена в Cенате, еще часть - ко времени его пребывания на посту вице-президента.

- Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс избран премьер-министром страны. На следующей неделе в среду Хипкинс примет присягу. Заместителем Хипкинса в правительстве станет министр социального развития Кармел Сепулони.

- В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы. Акции протеста также прошли в других израильских городах: Хайфе, Иерусалиме и Герцлии. Кроме того, живущие за рубежом израильтяне вышли на улицы в Бостоне, Барселоне и Торонто.