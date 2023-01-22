Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс избран премьер-министром страны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правящая в Новой Зеландии Лейбористская партия официально избрала своим новым лидером министра образования и полиции Криса Хипкинса, он становится новым премьер-министром страны, сообщает RNZ.

Хипкинс был единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии, поэтому голосование было формальностью.

"Я чувствую прилив энергии и энтузиазма, и я с нетерпением жду возможности приступить к работе", - сказал он журналистам после голосования.

На этой неделе Джасинда Ардерн, ставшая премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году, неожиданно объявила о решении уйти в отставку. Она объяснила решение усталостью.

Хипкинсу 44 года. Он ранее занимал пост министра здравоохранения. Во время пандемии COVID-19 Хипкинс отвечал за меры борьбы с распространением вируса в стране и в целом за антикризисное управление в сфере здравоохранения в тот период.