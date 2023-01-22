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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Новый министр обороны ФРГ анонсировал скорый визит на Украину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.

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"Что несомненно, так это то, что я вскоре отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

В ответ на вопрос о поставке Украине танков Писториус сказал: "Мы находимся в очень тесном диалоге с нашими международными партнерами, в первую очередь с США, по этому вопросу".

Как сообщалось ранее, Берлин пока не принял решение о поставке Украине своих танков Leopard-2 и не дал разрешение другим странам на их реэкспорт. По сообщениям СМИ, Германия готова пойти на этот шаг при условии, что США предоставят Украине свои танки M1 Abrams.

По данным телеканала CNN, Киев обратился с просьбой о поставке имеющихся на вооружении Leopard-2 к Канаде, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландам, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Турции, пообещав "использовать это оружие ответственно и исключительно в целях защиты территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства.

"Согласие - это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо сами сделаем то, что должно быть сделано", - сказал Моравецкий.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Германия Украина Борис Писториус
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