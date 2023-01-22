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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

В Тель-Авиве 100 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч человек участвовали в субботу вечером в Тель-Авиве в акции протеста против правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочий Верховного суда, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, акция протеста началась на улице Каплана, а затем переросла в шествие, которое завершилось у правительственного комплекса. Протестующие были возмущены перекрытием дорог: по их мнению, это было сделано, чтобы помешать протестующим добраться до места назначения.

The Jerusalem Post пишет, что акции протеста также прошли в других израильских городах: Хайфе, Иерусалиме и Герцлии. Кроме того, живущие за рубежом израильтяне вышли на улицы в Бостоне, Барселоне и Торонто.

Протесты в Израиле продолжаются третью неделю - с тех пор, как министр юстиции страны Ярив Левин объявил о планах провести судебную реформу. Она предполагает, что полномочия Верховного суда будут ограничены в пользу правительства и законодательной власти, кабмин также получит контроль за отбором судей.

Нынешняя субботняя акция стала самой многочисленной: 7 января на площади Габима в центре Тель-Авива собрались около 30 тысяч протестующих, а 14 января число участников протестов в столице превысило 80 тысяч человек.

Израиль Тель-Авив
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