Новый год по лунному календарю наступил в Китае

Год пройдет под знаком черного водяного кролика

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Китае в ночь на воскресенье отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Символом этого года является черный водяной кролик.

Новый год по лунному календарю наступил в Китае в полночь по местному времени (19:00 по московскому времени). При этом отмечают этот праздник не только в КНР, но и в ряде других стран Азии, а также многие выходцы из Китая по всему миру. Так, председатель КНР Си Цзиньпин адресовал свое поздравление с Новым годом по лунному календарю, или Праздником весны, всем китайцам.

Как сообщает госагентство "Синьхуа", Си Цзиньпин назвал уходящий год тигра "чрезвычайно важным годом в истории партии и страны", упомянув Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, "25-летие возвращения Гонконга на родину" и XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором он был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.

По оценкам "Синьхуа", в этом году наибольшее за последние три года число людей совершат поездки в праздничный период. Это связано со значительным смягчением санитарных мер в стране, откуда в конце 2019 года начал распространяться коронавирус COVID-19.

В Китае лунный новый год считается самым главным праздником года. Празднования длятся две недели. Каждый новый наступающий год носит название в честь одного из 12 знаков китайского зодиака. Наступающий год пройдет под знаком черного водяного кролика. В традиционной китайской культуре кролик считается умным и проворным, чистым и добрым, а также мирным и счастливым, отметил председатель КНР в новогоднем поздравлении.