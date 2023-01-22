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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Париже пообещали поддерживать Украину, "сколько будет необходимо", сообщает в воскресенье газета Le Figaro.

"Мы продолжим оказывать Украине любую помощь, в которой она нуждается, столь долго, сколько будет необходимо", - приводит издание слова германского канцлера.

Шольц отметил, что стороны будут действовать совместно "в качестве членов Евросоюза, чтобы защитить европейский мирный проект".

Со своей стороны, французский президент также подтвердил "непоколебимую поддержку" обеих стран украинскому народу "во всех областях".

Президент Франции и канцлер ФРГ встречаются в воскресенье в формате традиционных французско-германских обменов, а также по случаю 60-летия договора о примирении между Францией и Германией.

Украина Франция Германия Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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