Премьер Польши раскритиковал Германию за отказ поставлять танки Украине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье подверг критике власти ФРГ за то, что они не приняли решение передать танки Украине.

"Отношение Германии к этому вопросу неприемлемо", - приводят западные СМИ его слова.

Моравецкий также сказал, что ожидает от Берлина более ясного заявления по поводу того, могут ли другие страны, имеющие на вооружении танки немецкого производства Leopard, направлять их Украине. Премьер добавил, что, если Берлин откажет Киеву в передаче своих танков, Польша и другие страны сформируют "небольшую коалицию", готовую поставлять Киеву свои современные танки и другие военные грузы.

Как сообщалось ранее, Берлин пока не принял решение о поставке Украине танков Leopard 2 и не дал разрешение другим странам на их реэкспорт.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что при рассмотрении вопроса оказания военной помощи Украине неправильно рассуждать о необходимости поставить какое-то определенное вооружение Украине, например - танки Leopard 2. "Наверное, вы слышали заявления Германии, что они не приняли решение о поставках своих танков... А нам нечего объявить по поводу танков M1 Abrams", - говорил он, напомнив при том, что западные страны поставляют Украине другие виды бронетехники.