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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:11

В Калифорнии в четвертый раз за месяц произошла массовая стрельба

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Не меньше трех человек погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Калифорнии, это четвертый подобный инцидент в этом американском штате за январь, сообщает Associated Press.

В полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что стрельба произошла в престижном районе города Беверли Крест.

Трое погибших находились в автомобиле, четверо раненых были снаружи. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Президент США Джо Байден в последние месяцы, комментируя все новые подобные происшествия, призывает ужесточить правила покупки и ношения оружия в стране.

США Калифорния
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