Британский премьер инициировал расследование в отношении лидера консерваторов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил своему независимому советнику по вопросам этики провести расследование в отношении председателя Консервативной партии Надима Захави, не заплатившего вовремя налоги, сообщает Sky News.

На время расследования Захави останется во главе партии.

В минувшие выходные выяснилось, что в 2022 году Захави согласился заплатить штраф Управлению по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) после урегулирования спора с налоговой службой из-за просроченной уплаты налога. Политик заплатил этот налоговый долг, а также штраф в размере 30% от суммы невыплаченного налога, вся выплата составила 4,8 млн фунтов.

Захави уже заявил, что речь идет о непредумышленной ошибке, и что оно не собирается уходить с поста председателя консерваторов.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал The Guardian, что Захави оштрафовали из-за невыплаты налога после продажи его акций в исследовательской компании YouGov. Отмечается, что бывший министр финансов мог бы столкнуться с гораздо более серьезными штрафами, если бы не достиг соглашения с HMRC.

Лидер лейбористов Кир Стармер призвал Сунака на фоне этого скандала отправить Захави в отставку.

"Очевидно, что он не уйдет в отставку самостоятельно, так что пришло время премьер-министру показать свое лидерство. Это испытание для премьер-министра", - заявил он.

Как показал опрос Find Out Now, проведенный 21 и 22 января среди 2505 человек, 59% британцев считают, что Сунак должен уволить Захави, 14% - что он вправе остаться во главе партии, остальные затруднились с ответом. посчитали, что председатель партии должен сохранить свой пост, и остальные не смогли ответить.