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Британскую Консервативную партию возглавил Грег Хэндс

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Новым председателем Консервативной партии стал бывший министр торговли Великобритании Грег Хэндс, сообщает во вторник Sky News.

Кроме того, Хэндс стал министром без портфеля в правительстве премьер-министра Риши Сунака.

Сунак провел некоторые перестановки в правительстве. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шэппс был назначен министром по энергетической безопасности, а бывшая министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденох получила должность министра по бизнесу и торговле.

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Грег Хэндс занимал различные министерские должности в течение последних восьми лет, в частности в первом правительстве Дэвида Кэмерона он был заместителем министра финансов.

В конце января премьер-министр Великобритании Риши Сунак снял с поста председателя Консервативной партии Надима Захави и вывел его из состава кабинета за нарушения министерской этики. Захави, занимая правительственный пост, допустил ряд нарушений в сфере налогообложения.

Великобритания Грег Хэндс
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