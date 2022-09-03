Спецпосланник США по Ирану доложит Конгрессу о ходе переговоров по восстановлению СВПД

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса планирует 14 сентября заслушать отчет спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли о состоянии дел на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщило издание Politico.

Газета пишет, ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении служебную записку, что заслушивание пройдет в закрытом режиме.

"Конгресс мог бы сыграть важную роль в пересмотре любой дорожной карты по восстановлению ядерной сделки от 2015 года", - считает издание.

По его мнению, законодатели, однако, "способны приложить усилия, чтобы принять резолюцию против восстановления соглашения, но это может натолкнуться на обструкцию или президентское вето".

Politico пишет, что "многие члены правого крыла яростно выступают против любой сделки вообще, и в связи с приближающимися этой осенью промежуточными выборами демократы, возможно, захотят избежать длительных дебатов по Ирану".

В публикации отмечается, что "в последующие недели многое может измениться".

В ней говорится, что на прошлой неделе участники переговоров, как казалось, добились прогресса в возобновлении иранской ядерной сделки, после того как Иран, по-видимому, отказался от нескольких ключевых требований. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что "сейчас мы ближе (к сделке - ИФ), чем были всего пару недель назад".

Однако, отметила газета, "на этой неделе переговоры, похоже, снова столкнулись с проблемами".

Накануне Politico сообщила, что ответ Тегерана на предложения западных участников переговоров по восстановлению СВПД был негативно воспринят в Вашингтоне.

"Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает", - заявил газете высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Он отказался сообщить подробности того, что предложили иранцы. "Судя по их ответу, мы, похоже, движемся назад", - добавил чиновник.

Как отмечается в публикации, один из европейских дипломатов "согласился с этой негативной оценкой и сказал, что иранский ответ выглядит "негативным и неразумным".

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил журналистам, что договоренность по восстановлению СВПД может быть достигнута, если США "посмотрят реалистично на вопросы отмены санкций и устранение некоторых обеспокоенностей" Ирана.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.