ЕС предложил ослабить санкционное давление на Иран для восстановления СВПД

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.

По ее данным, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что "лица, не являющиеся гражданами США", и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в санкционные списки США, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнеры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены. К последней категории относится и КСИР, его должностные лица и дочерние или зависимые компании, говорится в европейском предложении.

При этом спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

"Любое сообщение об обратном является абсолютно неверным", - сказал Мэлли.

Газета пишет, что представитель Евросоюза отказался комментировать суть этого предложения, а высокопоставленные официальные лица США, на стали вдаваться в подробности относительно формулировок в подготовленном предложении о восстановлении сделки.

"Мы не ведем публичных переговоров, и не будем комментировать утечки из прессы", - заявил чиновник из американской администрации.

Он добавил: "Мы внимательно изучаем предложенный ЕС окончательный текст и предоставим наш ответ в соответствии с запросами. Вы видели, что ЕС охарактеризовал этот текст как свою последнюю попытку достичь компромисса. Никого не должно удивлять, что это требует трудных решений для всех участников".

Отмена санкций, и, в частности, исключение КСИР из санкционного списка США, являлось одним из важнейших требований Тегерана в ходе переговоров.

Ранее агентство ИРНА передало слова иранского дипломата о том, что Тегеран готов принять предложения ЕС, если Ирану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями". Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.

Иранская ядерная сделка

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе. Очередной раунд прошел в Вене с 4 по 8 августа.