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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Финляндия выдала лицензию на экспорт брони в Турцию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии выдало сталелитейной компании Miilux лицензию на экспорт оборонной продукции в Турцию.

"Экспортная лицензия была выдана компании Miilux, базирующейся в Раахе, чья заявка на экспортную лицензию в Турцию была отклонена Финляндией в ноябре 2021 года", - сообщила в среду выходящая в Финляндии на шведском языке газета Hufvudstadsbladet.

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Разрешение на экспорт касается поставок 12 тыс. тонн брони для бронетехники.

Финляндия приостановила выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турцию в октябре 2019 года после военной операции Анкары на севере Сирии. Miilux входит в число компаний, на которые распространяется замораживание экспорта.

В то же время не исключено, что решение министерство обороны связано с планами Финляндии стать членом НАТО, чему в настоящее время препятствует Турция.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Финляндии и Швеции в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Финляндия Турция
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