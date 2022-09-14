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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Белорусский журналист Ивашин получил более 13 лет по обвинению в госизмене

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гродненский областной суд приговорил журналиста Дениса Ивашина приговорили к 13 годам и одному месяцу колонии по обвинению во вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел (ст. 365 УК) и госизмене (ч. 1 ст. 356 УК), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Там Ивашина назвали политзаключенным и напомнили, что до приговора он провел в СИЗО полтора года.

Процесс был закрытым, поскольку в суде рассматривали данные, которые составляют государственную тайну.

Гродненский областной суд Белоруссия Денис Ивашин БАЖ
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