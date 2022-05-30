Белорусского оппозиционера приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минский областной суд приговорил 37-летнего жителя белорусской столицы к 22 годам за приготовление к совершению терактов, сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии в понедельник.

"Обвиняемый осужден (...) к наказанию в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима без штрафа", - говорится в сообщении.

Мужчина обвинялся в покушении на акт терроризма, приготовлении к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека, незаконном обороте боеприпасов, взрывчатых веществ, предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дело о подготовке теракта по указанию BYPOL

Правозащитники уточняют, что речь идет об уроженце Пинского района Брестской области Вячеславе Малейчуке. О его задержании сообщили в ГУБОПиК МВД Белоруссии 26 марта 2021 года. По версии правоохранителей, Малейчук намеревался совершить теракты в отмечаемый оппозицией День Воли (день провозглашения независимости первого национального белорусского государства - Белорусской Народной Республики) в Минске и военной части в Печах в Борисовском районе Минской области.

После задержания правоохранители опубликовали видеозапись, в которой Малейчук заявил, что готовил теракт по указанию BYPOL (организация белорусских экс-силовиков, признанная экстремистской). BYPOL в марте 2021 года заявляла, что КГБ Белоруссии готовит провокацию, в которой собирается обвинить оппозицию. В КГБ в свою очередь заявили, что подготовка терактов шла под эгидой BYPOL.

Уголовные дела были также возбуждены против 18 оппозиционеров и представителей BYPOL, в том числе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и экс-министра культуры Павла Латушко. Их внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности, и объявили в розыск.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, сочтя их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Впоследствии акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками. ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, против страны введены санкции.