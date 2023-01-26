Что произошло за день: четверг, 26 января

Новые санкции США, признание "Медузы" нежелательной организацией в РФ, власти Москвы прекращают договоры аренды с "Сахаровским центром"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США включили в санкционный список 17 россиян, в частности, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Под санкции попали несколько структур РФ, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, информационной безопасностью. Также в список внесены "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал" и кипрская Whiteleave Holdings limited. Кроме того, США ввели санкции против связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур.

- Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Medusa Project (также внесена в реестр иноагентов). Как считают в надзорном ведомстве, деятельность "Медузы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

- Рустам Минниханов будет именоваться главой - раисом Республики Татарстан. Госсовет Татарстана принял большинством голосов в окончательном чтении пакет поправок к Конституции республики. Принятая в декабре 2022 года поправка предусматривала переходный период, в этом случае прежнее название должности - президент - сохранялось бы до истечения срока полномочий Минниханова.

- Власти Москвы прекращают договоры аренды на все помещения "Сахаровского центра" (признан иноагентом). Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления организации Вячеслав Бахмин, на освобождение музея-квартиры Андрея Сахарова отведен месяц, в случае с остальными помещениями - три месяца.

- РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников. В частности, предусмотрены льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для контрактников и их семей.

- Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA. Согласно распоряжению Владимира Путина, АО "Кредит Европа банк" разрешается приобретение 100% в капитале ООО "Икано банк" у Cirus Holding B.V.

- Узбекистан планирует начать импорт российского газа с марта. Рабочая группа изучает состояние и технические возможности газотранспортной инфраструктуры для доставки газа.

- Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал Australian Open. В финале она встретится с выступающей за Казахстан Еленой Рыбакиной.