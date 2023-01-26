Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана на заседании в четверг принял большинством голосов в окончательном чтении пакет поправок в Конституцию республики, в соответствии с которыми действующий глава республики утратит право именоваться президентом. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Также принятыми поправками из основного закона республики исключается норма о гражданстве Татарстана, неприкосновенности депутатов республиканского парламента. Кроме того, парламент и глава региона утрачивают право согласовывать кандидатуру прокурора Татарстана.

Принятая в декабре 2022 года поправка в Конституцию Татарстана о переименовании должности главы региона из "президент" в "глава - раис Республики Татарстан", предусматривала переходный период, в соответствии с которым новое наименование следовало применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана, а действующий глава региона Рустам Минниханов продолжал бы именоваться президентом до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

"После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта", - сообщил депутатам в четверг председатель комитета парламента Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Он отметил, что пакет поправок в Конституцию Татарстана внесен в парламент депутатской группой, в которую вошли около половины депутатов.