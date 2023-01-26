Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Евросоюз призвал к деэскалации на Западном берегу реки Иордан

Евросоюз призвал к деэскалации на Западном берегу реки Иордан
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обеспокоены событиями на Западном берегу реки Иордан, где были убиты девять палестинцев, и призывают стороны конфликта снизить напряженность, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Европейский союз неоднократно выражал свою серьезную обеспокоенность в связи с возрастающим числом жертв среди гражданских лиц на оккупированной части Западного берега реки Иордан. На этот раз было рекордное число гражданских жертв, самое большое с 2006 года", - сказал он.

По его словам, последние события на Западном берегу Иордана, "к сожалению, типичны для того, что там происходит".

Стано напомнил, что в 2022 году произошла волна терактов в Израиле.

"Израиль обладает законным правом обеспечивать свою безопасность, но мы повторяем нашу позицию: применение силы, включая летальную, должно быть пропорциональным и соответствовать международному праву, являясь крайней мерой, когда она неизбежна и защищает жизни", - отметил представитель Борреля.

По его словам, "негативная тенденция, к сожалению, продолжается в нынешнем году".

"Мы призываем обе стороны сделать максимум, чтобы разрядить обстановку и положить конец этому порочному кругу насилия", - заявил Стано.

По данным СМИ, по меньшей мере девять палестинцев были убиты и 16 получили ранения в ходе антитеррористического рейда израильской армии в четверг утром в Дженине. Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявил, что речь идет о самой масштабной операции армии обороны Израиля в Дженине за многие годы. Радикальные палестинские группировки пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время.

Западный берег Иордана Израиль Евросоюз Петер Стано Дженин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });