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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Палестинская администрация прекратит сотрудничество с Израилем в сфере безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация объявила, что прекращает координацию сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности, пишет The Jerusalem Post.

Представитель ПНА Набиль абу-Рудейна сказал, что это решение стало ответом на израильскую военную операцию в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев и еще не менее 20 человек были ранены.

В связи с последними событиями председатель ПНА Махмуд Аббас объявил на палестинских территориях трехдневный траур, а также созвал экстренное заседание руководства администрации в Рамалле.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг израильские военные вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Военные открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности. Израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

ПНА считает лагерь беженцев в Дженине символом палестинского сопротивления израильской оккупации арабских земель.

По версии израильской стороны, военные армии обороны Израиля, а также полиция и сотрудники "Шин Бет" вошли в лагерь, чтобы задержать находящихся там участников "Исламского джихада", которые, по данным израильских спецслужб, готовили теракты.

Дженин ПНА Махмуд Аббас Израиль
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