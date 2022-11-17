Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Будущий премьер-министр Израиля, лидер победившей на выборах коалиции Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые c 2013 года провели телефонный разговор и договорились начать новый этап в отношениях между странами, передают израильские СМИ.

В РоссииТурция решила обидеться на ИзраильТурция решила обидеться на ИзраильЧитать подробнее

"Турецкий президент Эрдоган позвонил будущему израильскому премьеру Нетаньяху, это первый телефонный разговор между ними за многие годы", - написал в соцсети корреспондент телерадиоканала КАН Амихай Штейн.

По его информации, политики "договорились открыть новую эру в израильско-турецких отношениях". В частности, они обсудили способы укрепления экономических и политических двусторонних отношений.

Нетаньяху выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего теракта в Стамбуле и предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом, сообщил офис израильского лидера. Турецкий президент высказал соболезнования в связи с гибелью израильтян при теракте в Ариэле, пишет Ha'aretz.

Издание напоминает, что в начале ноября Эрдоган заявил, что вне зависимости от результатов выборов в Кнессет он хотел бы, чтобы отношения Турции и Израиля по-прежнему базировались бы на взаимопонимании, общих интересах и интересах всего региона.

Ha'aretz напоминает, что в телефонной беседе в 2013 году Нетаньяху принес Эрдогану извинения за гибель граждан Турции в инциденте с судном Mavi Marmara. 31 мая 2010 года израильский морской пограничный спецназ провел операцию против этого судна, следовавшего в составе "Флотилии мира" в Cектор Газа с грузом гуманитарной помощи. В результате погибли девять активистов - восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения.

Ранее на этой неделе Нетаньяху заявил, что в скором времени закончит процесс формирования нового кабинета министров. Ожидается, что на этой неделе представители партии "Ликуд" проведут переговоры с партнерами по коалиции из ультрарелигиозных партий, члены которых просят себе портфель либо министра финансов, либо министра обороны.

Израиль Турция Биньямин Нетаньяху Реджеп Тайип Эрдоган Mavi Marmara Ликуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия пообещала Украине рекордный по объему пакет военной помощи

В Эстонии отклонили законопроект о запрете использовать русский язык в публичном пространстве

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%
Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

McDonald's в Казахстане с 18 ноября закроет рестораны из-за проблем с поставками

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Что случилось этой ночью: четверг, 17 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });