В Польше создадут первый в Европе сервисцентр двигателей танков Abrams

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подписано соглашение между польским Военно-авиационным заводом №1 (WZL №1) и компанией Honeywell о создании авторизованного сервисного центра для двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams, сообщило Минобороны Польши.

"Авторизованный сервисный центр по обслуживанию двигателей AGT1500 для танков Abrams на базе WZL №1 станет третьим в мире и единственным в Европе центром, уполномоченным обслуживать эти двигатели", - говорится в сообщении.

"В мире существует всего три места, где действуют подобные центры - США, Австралия и теперь Польша. Это лучшее доказательство долговечности, надежности и перспектив польско-американского сотрудничества", - прокомментировал через пресс-службу Минобороны премьер-министр Дональд Туск.

Центр сможет выполнять широкий спектр ремонтных работ двигателей AGT1500. Инвестиции в него будут включать в себя адаптацию технической инфраструктуры, обучение персонала и создание запаса запасных частей для ремонта двигателей AGT1500.

Польша Минобороны США Honeywell Дональд Туск M1 Abrams
Трамп не намерен идти на уступки Ирану

