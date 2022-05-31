Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Молдавия выразила готовность к продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов к продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию, но это возможно только после нормализации ситуации на Украине. Об этом она заявила накануне телеканалу PROTV-Chisinau.

"Урегулирование приднестровского конфликта возможно только мирным путем, за столом переговоров, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта, есть определенные условия. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет одним из главных условий в переговорах. Есть и другие важные моменты", - заявила Санду.

Но обсуждение всех этих вопросов, как и сами переговоры в формате "5+2", будут возможны только после нормализации ситуации на Украине, добавила она.

Молдавия Майя Санду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях
Военная операция на Украине

Часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Цена Brent превысила $123 за баррель на новостях о санкциях

Военная операция на Украине

Херсонская область получит коридор для автоперевозок товаров в Крым

Что случилось этой ночью: вторник, 31 мая

Европейские лидеры договорились об отключении Сбербанка от системы SWIFT