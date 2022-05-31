Молдавия выразила готовность к продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов к продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию, но это возможно только после нормализации ситуации на Украине. Об этом она заявила накануне телеканалу PROTV-Chisinau.

"Урегулирование приднестровского конфликта возможно только мирным путем, за столом переговоров, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдавии. Есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта, есть определенные условия. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет одним из главных условий в переговорах. Есть и другие важные моменты", - заявила Санду.

Но обсуждение всех этих вопросов, как и сами переговоры в формате "5+2", будут возможны только после нормализации ситуации на Украине, добавила она.