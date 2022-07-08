В Приднестровье формат переговоров "5+2" сочли неэффективным

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Главный переговорщик Приднестровья, глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев констатировал неэффективность нынешнего переговорного формата.

"Формат не действует с конца 2019 года. Тогда прошел безрезультатный раунд переговоров в Братиславе, когда в последний момент по надуманным причинам молдавская сторона отказалась от подписания итогового документа. После этого не было ни одной встречи в формате "5+2". В то время переговорный процесс находился на развилке, а молдавская сторона выбрала путь на его разрушение", - сказал Игнатьев в четверг, представляя на заседании Верховного Совета Приднестровья доклад о текущей ситуации, сложившейся вокруг региона.

По его словам, в 2017-2020 годах прошло семь встреч лидеров Приднестровья и Молдавии, когда "можно было решить очень многие вопросы, если бы молдавская сторона была бы готова".

"Мы постоянно предлагали повестку и выдвигали конкретные инициативы, но они постоянно отклонялись. Проблемы переговорного формата возникли не вчера. И с этим никак не связана ситуация в Украине... Для того, чтобы проводить работу в этом формате, не надо ждать каких-то "красных дней календаря". Нужно проявить немножко политической воли", - заявил Игнатьев, отметив, что "динамика диалога с Молдовой падает, а Кишинев ищет поводы для дискредитации переговорного процесса".

В формат "5+2" входят представители сторон, посредников и наблюдателей в переговорном процессе - Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, ЕС и США.