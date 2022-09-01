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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Лидер Приднестровья снова призвал Кишинев к прямым переговорам

Он предупредил, что отсутствие договоренностей сейчас приводит к войнам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский призвал власти Молдавии возобновить переговоры в формате "1+1", отметив, что формат "5+2" с посредниками сейчас собрать невозможно.

"Как показывают реалии сегодняшнего дня, если стороны не могут договориться, то начинают воевать. Для меня однозначно лучше плохой мир, чем хорошая война. Да и для любого здравомыслящего человека. Бывает так, что переговоры просто невозможны. В нашем случае они возможны", - написал он в Telegram.

По его словам, сейчас переговоры в формате "5+2" с участием представителей Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США неработоспособен, так как его участников нельзя собрать в полном составе. Он считает, что тогда нужно искать для диалога другие площадки или, например, рабочие группы,

"Лолжны работать политические представители, должны встречаться первые лица государств", - считает лидер Приднестровья.

Он напомнил, что за годы переговоров накопилось порядка 200 подписанных соглашений, которые не выполняются именно со стороны Молдавии, что является главной сложностью. "Тем не менее, даже в таких условиях мы пытаемся найти компромисс", - добавил он, но подчеркнул, что Приднестровье будет вести переговоры, исходя из интересов своего народа.

В середине августа он написал письмо президенту Молдавии Майе Санду с предложением встретиться за столом переговоров, чтобы обсудить текущие вопросы. В администрации президента Молдавии подтвердили журналистам, что письмо получили, но пока не дали ответ на него.

В середине июля Красносельский заявил, что обратится ко всем участникам формата "5+2" с предложением разработать и подписать совместное заявление о гарантиях мира и безопасности Приднестровья. 29 июля, по случаю 30-летия миротворческой операции на Днестре, он заявил, что урегулирование конфликта возможно только через признание независимости Приднестровской Молдавской республики. Заявления Кишинева о том, что Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта от 21 июля 1992 года были подписаны под давлением Москвы, он отверг.

МИД Молдавии в заявлении к 29 июля высказался за вывод российских войск из Приднестровья и трансформацию миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию. Кишиневе выразили сожаление, вопреки соглашению 1992 года так и не прошла демилитаризация приднестровского региона и не были устранены препятствия для свободного передвижения людей, товаров и услуг между берегами Днестра.

Молдавия Приднестровье Вадим Красносельский
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