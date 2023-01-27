Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии

Виктор Орбан Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые возможные санкции Евросоюза против России, которые будут затрагивать атомную энергию, сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Мы не позволим осуществиться плану по включению атомной энергии в санкционные списки. Это исключено", - приводит слова Орбана газета The Guardian.

Ранее на Украине призывали ЕС ввести санкции против "Росатома".

В этом месяце председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит разрабатывать новые санкции против РФ, однако он отметил, что с каждым новым пакетом дебаты в блоке становятся более сложными.

Премьер Венгрии регулярно высказывается негативно о политике Евросоюза по санкциям против России. В январе Орбан заявил, что Европа придерживается ошибочного подхода к санкциям против РФ. По его словам, без европейских санкций против России из-за конфликта с Украиной показатель инфляции снизился бы вдвое. Однако, сил Венгрии, чтобы изменить позицию стран ЕС, недостаточно.