Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Венгрия обратилась к Европейской комиссии с просьбой исключить девятерых граждан России из девятого пакета санкций, сообщает в четверг Politico.

"Венгрия выступила с запросом об исключении девяти имен из санкционного списка", - пишет Politico.

В свою очередь, власти Польши выступают против таких мер.

Издание напоминает, что индивидуальные санкции нужно продлевать регулярно, но для этого требуется единогласное одобрение всех стран Евросоюза.

В декабре, еще до введения девятого пакета санкций против РФ, Венгрия уже просила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял позицию Будапешта тем, что такой шаг может "перекрыть каналы для коммуникаций с Москвой".

Однако позднее совет ЕС утвердил пакет санкций без запрашиваемых Будапештом изменений. Под него попали 144 физических лица. Среди прочего, ЕС добавил в "черные списки" 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.