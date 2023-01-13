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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Венгрия не способна в одиночку убедить ЕС в ошибочности нынешнего подхода к санкциям против России, цитирует агентство EFE премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Пришло время, чтобы кто-то, кто достаточно смел, с сильными бицепсами и широкой спиной, пришел бы и сказал, что мы поступили неправильно", - сказал Орбан в эфире венгерского радио.

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Орбан указал, что без европейских санкций против России из-за конфликта с Украиной показатель инфляции снизился бы вдвое. Однако, сил Венгрии, чтобы изменить позицию стран ЕС, недостаточно, считает Орбан, а того самого "человека с сильными бицепсами" на данный момент в Европе он не видит. Он отметил, что достаточным влиянием для того, чтобы подтолкнуть ЕС к пересмотру санкционной политики, обладают лишь Франция и ФРГ.

Премьер Венгрии регулярно высказывается негативно о политике Евросоюза по санкциям против России.

Венгрия Виктор Орбан Евросоюз ЕС
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