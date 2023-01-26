В США заявили, что не имеют достаточного количества танков M1 Abrams на складах для поставок Киеву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США не могут передать Украине танки M1 Abrams со складов, поскольку их нет в достаточном количестве, заявила в четверг заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"В арсеналах США этих танков в избытке просто нет ", - сказала Сингх, отвечая на вопрос журналиста, почему нельзя поставить Киеву M1 Abrams прямо с американских складов.

Она подчеркнула, что поставка M1 Abrams, а также обучение украинских войск их применению "займет очень много времени".

Сингх также упомянула, что Вашингтон хочет передать Украине эти танки в модификации M1A2.

Ранее в четверг издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что США намереваются направить Украине танки M1 Abrams в модификации M1A2, которая предусматривает более совершенную систему прицеливания и боевую информационно-управляющую систему.

Неясно, когда эти танки могут поступить на Украину, поскольку власти США выбрали вариант произвести их, а не направить из своих арсеналов. В результате, отмечает издание, на передачу танков могут уйти месяцы или годы. Их собирают только в одном месте - в штате Огайо на заводе, принадлежащем государству и управляемом компанией General Dynamics. С конвейеров этого предприятия могут сойти лишь 12 танков в месяц.

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.