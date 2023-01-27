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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы для танков, отправляемых Берлином Украине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу отказал в поставках боеприпасов для танков Германии, которые могут в итоге оказаться на Украине. Об этом пишет бразильское издание Folha de S.Paulo ("Фолья ди Сан-Паулу").

"В рамках поддержания нейтралитета страны президент отказал в выполнении просьбы германского правительства. Оно обратилось к Бразилии с призывом поставить боеприпасы для танков, которые Берлин передаст Украине", - пишет газета.

Издание отмечает, что решение было принято еще 20 января накануне отставки главнокомандующего сухопутными войсками генерала Жулиу Сезара Арруды.

По данным газеты, именно генерал Арруда выступил с предложением вынести эту проблему на обсуждение.

Бразилия Германия Украина
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