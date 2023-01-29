Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие Украине, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие Украине или же в другую конфликтную зону", - заявил он на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся в Аргентине с визитом.

Как сообщали СМИ, ранее на этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Берлина отправить Украине боеприпасы к танкам, которые западные союзники пообещали поставить Киеву.