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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Шведский премьер заявил о желании возобновить диалог с Турцией по НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон во вторник заявил о желании восстановить диалог с Турцией на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Стокгольмом.

"Мы хотели бы призвать к спокойствию, к размышлению, чтобы мы смогли вернуться к дееспособным переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу членства в НАТО", - сказал шведский премьер на пресс-конференции, которую транслировало Шведское радио.

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По его словам, "нет более важного вопроса в сфере национальной безопасности, чем тот, который связан с нашим вместе с Финляндией скорейшим вступлением в НАТО".

Ранее во вторник стало известно о том, что Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в ответ на субботнюю акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Ранее предполагалось, что в феврале в Брюсселе Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО.

Швеция Турция НАТО
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